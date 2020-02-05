5 Şubat MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Son çekilişte yaklaşık 2 milyonluk ikramiyenin devretmesinin ardından gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları belirlendi.

5 ŞUBAT MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 - 7 - 28 - 29 - 35 - 37