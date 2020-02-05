Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.02.2020 21:52
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 21:52

5 Şubat MPİ çekiliş sonuçları belirlendi! Cumartesi 1 milyon 895 bin 334 lira devretmişti

Akşam saatlerinden itibaren 5 Şubat çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta Cumartesi günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 895 bin 334 liralık ikramiye devretti. Devir işleminin ardından sonuçları heyecanla bekleyen on binlerce kişi 5 Şubat MPİ nı öğrenmek istiyor. İşte haftanın kazanan sayıları

5 Şubat MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları belirlendi!

5 Şubat MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Son çekilişte yaklaşık 2 milyonluk ikramiyenin devretmesinin ardından gözler Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerin ardından haftanın kazanan numaraları belirlendi.

5 ŞUBAT MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4 - 7 - 28 - 29 - 35 - 37

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri5 Şubat MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları belirlendi! Cumartesi 1 milyon 895 bin 334 lira devretmişti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri