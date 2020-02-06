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  • 06.02.2020 18:16
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 18:16

'de feci ! Yaralılar var

'de, kamyon ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de feci kaza! Yaralılar var

'de, kamyon ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

, saat 15.30 sıralarında - karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Kırıkkale'ye giden Dilaver Ortakçı yönetimindeki 06 AL 0968 plakalı kamyon, tali yoldan ana yola çıkan Şakir Çelik (48) idaresindeki 55 KK 575 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

da, hafif ticari araçta bulunan sürücü Şakir, Şüheda (17), Serap (17), Hazal (4), Kübra Çelik (9), Aycan (29), Abdu (65), Yunus (4) ve Zahide Dayan (70) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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