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  • 06.02.2020 18:30
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 18:30

Son dakika: 'dan sefer iptalleri

nin () internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İDO'dan sefer iptalleri

nin () bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 18.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19.00'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 20.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Ayrıca, yarın saat 08.00'de yapılması planlanan Bursa-Büyükçekmece seferi de yapılamayacak.

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