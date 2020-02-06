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  • 06.02.2020 10:47
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 10:54

Görüntüler 'dan! Köpeğe eziyet kamerada: Defalarca tekmeleyerek darp etti

Dehşete düşüren görüntüler 'dan... ’te bir şahıs özel bir sitenin spor alanına hapsettiği köpeği defalarca tekmeleyerek darp etti. O anlar kameralara yansırken, site sakinleri şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Köpeğe eziyet kamerada!

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Mahallesi'ndeki özel bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs site içerisindeki spor alanına henüz bilinmeyen bir nedenle sokak köpeğini hapsetti. Alanın giriş kapısını da kapatan şahıs ardından köpeği tekmelemeye başladı. Dakikalarca köpeğe eziyet eden şahıs, kapıdan çıkmaya çalışan köpeğe daha sert vurdu. Bir süre sonra köpeği alanda bırakan şahıs dışarıya çıkarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SİTE SAKİNLERİNDEN SUÇ DUYURUSU
Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen site sakinleri, şahsı tespit ederek görüntülerle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BİZ HUKUK MÜCADELEMİZİ BAŞLATTIK
Görüntülere ulaşarak hukuk sürecini başlatan Eren Emek, "Öpmeye bile kıyamadığım, biricik evcil hayvanımı şahıs sahaya kitleyip acımasızca darp etmiştir, olay 3 şubat saat 14.30 da Göktürk Mahallesinde meydana gelmiştir, Allah'ın yarattığı bu güzeller güzeli canlıya bunu yapan insan olamaz, biz hukuk mücadelemizi başlattık" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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