Anneler Günü 2020'de ne zamana denk geliyor? Ülkemizde her yıl Mayıs ayında kutlanan ve anne sevgisini ön plana çıkaran Anneler Günü için araştırmalar başladı. Şubat ayının ilk haftası itibarıyla Anneler Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2020 Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü ilk ne zaman kutlanmaya başladı? Anneler Günü nedir? İşte cevaplar...

2020 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Anneler Günü dahilinde her yıl olduğu gibi annelere özel hediyeler alınacak, anne sevgisi ön plana çıkarılacak.

Her ülkede farklı zaman dilimlerinde kutlanan Anneler Günü, Rusya'da Kasım ayının son pazar günü, ABD'de Mayıs'ın ikinci pazar günü, Arjantin'de Ekim ayının üçüncü pazar günü, Yunanistan'da 2 Şubat'ta, Ortadoğu ülkelerinde 21 Mart'ta ve Çin'de ise 21 Nisan'da kutlanmaktadır.