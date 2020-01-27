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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 16:44

Son dakika: 'da sokak köpeklerinin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı!

Son dakika haberine göre, 'da sokak köpeklerinin sine ilişkin davada 3 kişi sahipli hayvanı öldürmek ve çevreyi kasten kirletmekten 10'ar yıl hapse çarptırıldı

Ankara'daki köpek vahşetinde karar çıktı

'nınYenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehir vererek, öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 kişinin tutuklanmasına da karar verildi.

Yenimahalle ilçesi Batıkent Semti Turgut Özel Mahallesi'nde, geçen yılın Nisan ayında 16 sokak köpeği, zehir verilerek, öldürüldü. Yapılan araştırmalar sonucu köpeklerin; Musa D., Levent Ö. ve Aydın G. tarafından zehirli tavuk verilerek, öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol çerçevesinde, haftada 1 gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda haklarında 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz 3 sanığa, 10'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

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