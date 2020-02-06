Bahçelievler'de kuyumcuya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
AYRINTILAR GELECEK...
Bahçelievler'de kuyumcuya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
AYRINTILAR GELECEK...
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