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  • 06.02.2020 11:38
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 12:00

Son dakika haberler: 'de da dehşet! Boğazını kesip altınlarla kaçtı

Son dakika haberine göre, 'de bir ya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcunun boğazını kesip bir miktar altını alarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.

'de ya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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