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  • 06.02.2020 18:06
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 18:06

'da yarın mi? Konya Valilik açıklaması yapıldı mı?

'da son günlerde hava sıcaklarının düşmesinin ardından tarafından yapılan son dakika uyarıları yakından takip ediliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda şehirde yaşayan öğrencilerin Konya'da yarın mi?" sorusuyla ilgili araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, Valilik ve 7 Şubat Konya kar tatili için açıklama geldi mi? Konya okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. ya da 'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün beklenen sağanak yağışların Konya'nın güney ilçelerinde olması bekleniyor

Konya'da yarın okullar tatil mi?

Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Konya'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat Cuma günü Türkiye genelinde beklenen hava sıcaklık değerlerini ve kar yağışı görülecek illeri tek tek duyurdu. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki Konya'da 7 Şubat Cuma kar tatili MEB Valilik açıklaması yapıldı mı? Yağışların Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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