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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 10:04

Son dakika: 'da denetimi! Uymayanlara 776 TL cezai işlem uygulandı

Son dakika haberi... ekipleri, 'da denetimi yaptı. Sabah saatlerinde sürücüleri durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler, araçların lastik kalınlıklarını da inceledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarının ardından kentte olumsuzlukların yaşanmaması için birçok önlem alındı. ekipleri de kar yağışının beklendiği bu günlerde denetimi yaptı.



Sabah saatlerinde sürücüleri durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler, araçların lastik kalınlıklarını da inceledi. Taksi, servis, minibüsler, otobüsler ve özel araçların tek tek kontrol edildiği denetimler gün boyunca kent genelinde devam edecek.

Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.

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