Yer:Balıkesir... Annesini bıçaklayan üniversiteli kız balkondan atladı
Balıkesir'de üniversiteli Irmak B. (19), annesi N.B. (42) ile tartıştı. Olay büyüyünce onu bıçakladı. Ardından 4. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Kız, kurtarılamadı. Ağır yaralı anne ise yoğun bakıma alındı.
Balıkesir'deüniversiteliIrmakB. (19), annesiN.B. (42)ile tartıştı. Olaybüyüyünce onubıçakladı. Ardından4. kattakievlerinin balkonundanatladı.Kız, kurtarılamadı.Ağır yaralıanne ise yoğunbakıma alındı.
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