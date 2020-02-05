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Yer:... Annesini bıçaklayan üniversiteli kız balkondan atladı

'de üniversiteli Irmak B. (19), annesi N.B. (42) ile tartıştı. Olay büyüyünce onu bıçakladı. Ardından 4. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Kız, kurtarılamadı. Ağır yaralı anne ise alındı.

Evlat cinneti
Balıkesir'de üniversiteli Irmak B. (19), annesi N.B. (42) ile tartıştı. Olay büyüyünce onu bıçakladı. Ardından 4. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Kız, kurtarılamadı. Ağır yaralı anne ise yoğun bakıma alındı.


Irmak B.

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