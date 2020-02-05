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4.8’le sallandı

'da dün akşam saat 20.55'te 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Büyük korkuya yol açan depremde can ve mal kaybı olmadı. Akhisar'da 'ta yaşanan 5.4'lik depremde 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Manisa 4.8’le sallandı
Manisa 'da dün akşam saat 20.55'te 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Büyük korkuya yol açan depremde can ve mal kaybı olmadı. Akhisar'da 'ta yaşanan 5.4'lik depremde 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

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