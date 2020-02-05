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  • 05.02.2020 15:42
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 15:42

Son dakika: 'de operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... 'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerinden fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste yapıldığını tespit etti. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'de fuhuş operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerinden fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.K. ve yabancı uyruklu F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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