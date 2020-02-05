Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir adreste fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.K. ve yabancı uyruklu F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.