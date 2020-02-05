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  • 05.02.2020 17:00
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 17:05

Olayı duyan oraya koştu! Meraklı gözlerle izlediler

'te inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan bir vatandaş olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edildi. İntihardan vazgeçerek aşağı inen vatandaş sarıldığı polisle yumruk selamı yapıp, sağlık ve itfaiye görevlileriyle tek tek tokalaştı. O anları çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

Olayı duyan oraya koştu! Meraklı gözlerle izlediler

Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan inşaatın 11'inci katına çıkan S.Ş.'yi gören vatandaşlar, 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binanın altında hava yastığı açarken, polis, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan oğlunu görmek için Ankara'dan geldiğini ancak çocuğunu göremediğini iddia eden S.Ş.'yi ikna çabasına girişti.

Bu sırada cep telefonu ve cüzdanı ile ayağından çıkardığı çorapları atan S.Ş. müzakereci polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonunda inşaattan indi. S.Ş., bir polisle sarılıp, yumruk selamı yaptı. Daha sonra da olay yerinde bulunan sağlık ve itfaiye görevlileri ile tokalaştı. S.Ş., kontrol amaçlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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