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  • 05.02.2020 13:03
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 13:20

Son dakika: Meteorolojiden 'a kuvvetli yağış uyarısı | 5 Şubat

Son dakika haberi... 'nden yapılan açıklamada için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü beklendiği bildirildi.



Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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