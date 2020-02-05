Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Son dakika: Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı | 5 Şubat hava durumu
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
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