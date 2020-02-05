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  • 05.02.2020 07:29
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 07:29

Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

'da evinin önünde tartıştığı iki kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Ali T. (19), bacağından yaralandı. Olayla ilgili olarak eşkale uyan iki kişi ile taksi sürücüsü gözaltına alındı

Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde evine giden Ali T., kapısının önünde isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, tabancayla Ali T.'ye ateş açtıktan sonra bindikleri taksi ile olay yerinden kaçtı. Sol bacağından isabet eden mermi ile yaralanan Ali T., yakınları tarafından otomobil ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR
Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kaçtığı taksinin plakası belirledi. Plaka Tanıma Sistemi'nden taksinin merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi yönüne gittiğini tespit eden ekipler, aracı Çatalan Batı Köprüsü üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan silaha rastlanmazken, eşkale uyan iki kişi ile taksi sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bağlar 'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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