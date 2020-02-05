Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.02.2020 07:31
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 07:31

'da feci ölüm! Hamamda fenalaşan adam hayatını kaybetti

'da, Tarihi 'nın saunasında fenalaşan 41 yaşındaki , yaşamı yitirdi. Polis, olay hakkında soruşturma başlatırken, Büyükköse'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kurumu'na kaldırıldı.

Hamamda fenalaşan adam öldü

Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki Osmanlı Devlet zamanından kalma 'nda meydana geldi. Hamamın düzenli müşterilerinden , girdiği saunadan uzun süre çıkmadı. Hamam görevlileri, saunaya girdiğinde Büyükköse'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Büyükköse'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İsmail Büyükköse'nin ölümünü şüpheli bulan polis, hamam görevlilerinin ifadelerini aldı. Büyükköse'nin ilk belirlemeye göre, nefes darlığı çekerek fenalaştığı belirtildi.

Polis, olay hakkında soruşturma başlatırken, Büyükköse'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kurumu'na kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAnkara'da feci ölüm! Hamamda fenalaşan adam hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri