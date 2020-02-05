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  • 05.02.2020 07:27
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 07:27

Kayseri'de evlat dehşeti! Sevgilisi ile görüşmesini istemeyen annesini bıçakladı

Kayseri'de, 17 yaşındaki genç iddiaya göre, sevgilisi ile görüşmesine karşı çıkan 33 yaşındaki annesi Yasemin K'yı bıçaklayarak yaraladı. Olayın şüphelisi M.C.K. ise, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de evlat dehşeti!

Olay gece saatlerinde Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin K. oğlu M.C.K.'nın Konya'da yaşayan sevgilisi ile görüşmesine karşı çıktı. Anne-oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrası M.C.K. mutfaktan aldığı bıçakla annesine saldırdı.

KOMŞULARINA SIĞINDI
Kasığından yaralanan Yasemin K., kaçarak komşularına sığındı. Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yasemin K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.

POLİS YAKALADI
Olayın şüphelisi M.C.K. ise, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.C.K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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