Doktorun burnunu kırmıştı, ilk duruşmada tahliye oldu!

İstanbul Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Burak Altunpak, randevusuz odasına giren Fırat Yetkin'in sonuçlarına bakmadı. İkili tartıştı. Yetkin, kafa attığı doktorun burnunu kırdı. Tutuklandı. Hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Önceki gün davanın ilk duruşması yapıldı. Altunpak, Yetkin'in annesi tarafından tehdit edildiğini vurguladı. Ancak saldırgan serbest kaldı.
- Yaşam
- 05.02.2020
- Gazete
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