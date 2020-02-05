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Doktorun burnunu kırmıştı, ilk duruşmada tahliye oldu!

'deki Dr. ve 'nde Dr. , randevusuz odasına giren 'in sonuçlarına bakmadı. İkili tartıştı. Yetkin, kafa attığı doktorun burnunu kırdı. Tutuklandı. Hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Önceki gün davanın ilk duruşması yapıldı. Altunpak, Yetkin'in annesi tarafından tehdit edildiğini vurguladı. Ancak saldırgan serbest kaldı.

Adli 'tıp'!
İstanbul Bakırköy'deki Dr. ve 'nde Dr. Burak Altunpak, randevusuz odasına giren 'in sonuçlarına bakmadı. İkili tartıştı. Yetkin, kafa attığı doktorun burnunu kırdı. Tutuklandı. Hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Önceki gün davanın ilk duruşması yapıldı. Altunpak, Yetkin'in annesi tarafından tehdit edildiğini vurguladı. Ancak saldırgan serbest kaldı.

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