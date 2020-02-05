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'de kayıp olan lise öğrencisi Arifenur'u arama çalışmaları sürüyor

'ta evden ayrılan Lisesi öğrencisi Arifenur'dan, yakınları bir daha haber alamadı. Mahalle ve çevresinde yapılan aramalarda bir bulguya rastlanamazken polis ekiplerinin, aramalara devam ettiği bildirildi.

Neredesin Arifenur
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki lise öğrencisi Arifenur Akdağ'ın bulunması için çalışma başlatıldı. 'ta evden ayrılan Lisesi öğrencisi Arifenur'dan, yakınları bir daha haber alamadı. Mahalle ve çevresinde yapılan aramalarda bir bulguya rastlanamazken polis ekiplerinin, aramalara devam ettiği bildirildi. Baba Ali Akdağ, kızının eve geri dönmemesi için hiçbir neden bulunmadığını, başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ettiklerini söyledi.

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