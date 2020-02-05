Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki lise öğrencisi Arifenur Akdağ'ın bulunması için çalışma başlatıldı. 29 Ocak'ta evden ayrılan Denizli Lisesi öğrencisi Arifenur'dan, yakınları bir daha haber alamadı. Mahalle ve çevresinde yapılan aramalarda bir bulguya rastlanamazken polis ekiplerinin, aramalara devam ettiği bildirildi. Baba Ali Akdağ, kızının eve geri dönmemesi için hiçbir neden bulunmadığını, başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ettiklerini söyledi.
- Yaşam
- 05.02.2020
- Gazete
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