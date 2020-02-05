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  • 05.02.2020 07:33
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 07:33

Başkent'te 5 katlı binada

Başkent'te, 5 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dairede ve binada maddi hasar oluştu.

Başkent'te 5 katlı binada yangın

İsmetpaşa Mahallesi Uzunyol sokaktaki Tatlıbal Apartmanı'nda çıkan , ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıktığı dairede yaşayan aile dumandan etkilenen çocuklarını dışarıya çıkarırken, yangını fark eden apartman sakinleri de komşularını uyandırarak haber verdi.

Apartmandan çıkmaya çalışırken dumandan etkilenen bina sakinlerinin tedavileri 112 Acil ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

5 katlı apartmanın birinci katındaki yangın nedeniyle dairede ve binada maddi hasar oluştu.

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