83.154.997 kişi olduk

Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2019 itibariyle 83 milyonu geçti. Türkiye'de ikamet eden nüfus, bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin, kadın nüfusu da 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Yabancı nüfus da bir önceki yıla göre 320 bin artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu.
- Yaşam
- 05.02.2020
- Gazete
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