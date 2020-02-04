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  • 04.02.2020 13:26
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 13:26

: 'de bir şahıs ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

haberi... 'nin ilçesindeki çıraklık eğitim merkezinde, 16 yaşındaki öğrenci ile dalga geçen arkadaşını bacağından bıçakladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

Bıçaklı kavga, saat 10.00 sıralarında, Sümer Mahallesi'ndeki Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre M.T., okulda arkadaşı C.K.'nin yla dalga geçti. Bunun üzerine iki öğrenci arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.K., M.T.'yi sağ bacağından bıçaklayarak, yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı M.T., ambulansla sağlık ocağına götürüldü. Yaralı öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi. C.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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