Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.02.2020 15:22
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 15:56

Son dakika: TEM'de feci kaza! Köprü girişinde trafik kilitlendi

Son dakika haberine göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde meydana geldi. Kazanın ardından köprü girişinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: TEM'de feci kaza! Köprü girişinde trafik kilitlendi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri