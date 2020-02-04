TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu köprü girişinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Son dakika: TEM'de feci kaza! Köprü girişinde trafik kilitlendi
Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından köprü girişinde trafik yoğunluğu meydana geldi.
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