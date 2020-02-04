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  • 04.02.2020 15:28
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 15:28

Son dakika: 'ta otelde skandalı! Şirket yöneticisi tutuklandı

Son dakika haberine göre İstanbul 'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına da bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Beşiktaş'ta otelde cinsel saldırı skandalı!

'ta bir otelde düğün organizasyonu yapan şirketin yöneticisi, şirket çalışanı kadına da bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat saat 02.00'da Beşiktaş'ta bir oteldeki düğün organizasyonunda çalışan K.C. şirket yöneticisi M.Y'nin cinsel saldırısına uğradığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Polis, saat 13.00'da şüpheli M.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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