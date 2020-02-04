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  • 04.02.2020 21:50
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 21:50

Son dakika: 'de feribot seferlerine fırtına engeli

Son dakika haberine göre 'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan 6 feribot seferi yapılamayacak. Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, 14.00'deki Bozcaada-Geyikli seferinin durumunun ise 13.00'de belli olacağını bildirdi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli

'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan 6 feribot seferi yapılamayacak.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın 07.00 Gökçeada-Kabatepe ve 09.00 Kabatepe-Gökçeada seferleri ile 07.15 ve 10.00'daki Bozcaada-Geyikli, 08.00 ve 11.00 Geyikli-Bozcaada seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, 14.00'deki Bozcaada-Geyikli seferinin durumunun ise 13.00'de belli olacağını bildirdi.


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