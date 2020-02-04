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  • 04.02.2020 21:03
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 21:09

Son dakika: 'da korkutan ! AFAD son depremler

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.55'te 'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem İstanbul, Çanakkale, İzmir gibi birçok ilde hissedildi.

Manisa'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.55'te 'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem İstanbul, Çanakkale, İzmir gibi birçok ilde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5 olarak duyurdu.

Detaylar Geliyor...

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