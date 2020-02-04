Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.55'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem İstanbul, Çanakkale, İzmir gibi birçok ilde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5 olarak duyurdu.
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