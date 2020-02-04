Hava durumu uyarıları peş peşe geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin açıkladığı ğson hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da Çarşamba günü Balkanlardan gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışın başlaması bekleniyor. Güney batı yönlerden fırtına şeklinde esen rüzgârın aynı gün öğle saatlerinde kuzeybatı yönüne döneceği ve hava sıcaklığını hissedilir derece düşüreceği bekleniyor. Yağışın Perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde karla karışık ve kar şekline dönmesi, Cuma günü Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla Cumartesi akşam saatlerine devam etmesi bekleniyor.

FIRTINA, KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI

Yurdumuzun Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

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