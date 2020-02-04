Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.02.2020 11:25
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 11:28

| ve İstanbul'u kar için uyardı! Kar ne zaman yağacak?

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlanırken, bu kez da uyardı. İstanbul'un Çarşamba akşam saatlerinden itibaren başlayarak soğuk hava dalgası etkisi altına gireceği bildirildi. Sibirya üzerinden gelen soğuklarla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının birden 12 derece kadar düşmesi beklenirken, sıcaklığın düşmesiyle birlikte kar ve fırtınanın etkili olacağı açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumu detaylar...

İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 15 derecelere kadar yükselmesi, gün boyu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde (14-17 derece) seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre; Çarşamba akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği hesaplanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHava durumu | Meteoroloji ve AKOM İstanbul'u kar için uyardı! Kar ne zaman yağacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri