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  • 04.02.2020 12:02
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 12:02

Son dakika: 'da yola çığ düştü! Büyük panik

Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Bölgede sürücüler mahsur kalırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Olay sırasında yoldan geçen aracın olmaması bir felaketin önüne geçti.

'nın Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Sürücüler, bölgede mahsur kalırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri, çalışma başlattı.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok sürücü, yolda kaldı. Ulaşımın yeniden sağlanması için bölgeye Karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

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