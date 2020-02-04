İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yalı Mahallesi'nde V.G'ye ait evde arama yaptı. Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, iki boya kovasına gizlenmiş 15 kilo 390 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan V.G. ve F.G. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.