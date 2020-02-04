Van'da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Valilik ve MEB Van'da okullar tatil olacak mı?

Van'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.