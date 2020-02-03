Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.02.2020 13:12
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 13:12

'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ergene'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, karşı yönden gelen bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucunda araçta bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 4'ü ise yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

'ın Ergene ilçesinde meydana gelen nda, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesi Çerkezköy yolunda, Mustafa Pala idaresindeki 59 TG 488 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İsmet Açıcı yönetimindeki 52 HK 364 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü İsmet Açıcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer aracın sürücüsü Mustafa Pala ile araçtaki Halil Eryılmaz, Mehmet Akyüz ve Emre Doğan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İsmet Açıcı'nın cenazesi de morga kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTekirdağ'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri