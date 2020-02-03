Cemreler ne zaman düşer? Halk arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki havaya düşecek. Şubat ayına girmemiz ile birlikte cemre tarihleri gündeme gelmeye başladı. Arapça kökenli bir kelime olan "cemre", "Ateş, "kor" anlamlarına geliyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre havaya ne zaman düşer? 2020 cemre tarihleri...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.