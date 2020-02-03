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  • 03.02.2020 12:43
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 12:43

? Cemre havaya ne zaman düşer?

İlk ? Cemre düşme tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üç aşamada gerçekleşen cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşer. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, cemre tarihlerini araştırıyor. Peki, ? Cemre havaya ne zaman düşer? ...

İlk cemre ne zaman düşecek?

Cemreler ne zaman düşer? Halk arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki havaya düşecek. Şubat ayına girmemiz ile birlikte cemre tarihleri gündeme gelmeye başladı. Arapça kökenli bir kelime olan "cemre", "Ateş, "kor" anlamlarına geliyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre havaya ne zaman düşer? 2020 cemre tarihleri...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

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