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  • 03.02.2020 13:38
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 14:01

'da iplik fabrikasında

'da bulunan bir iplik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumandan etkilenen bir itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.

Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın

'da bir iplik fabrikasında çıkan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Terazidere Mahallesi Elmas Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

1 İTFAİYE YARALANDI
Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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