Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.02.2020 08:50
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 08:50

Son dakika: 'de trafik sı: 1 ölü

'nin Keşan ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Kamyon sürücüsü O.K, ifadesinin alınması için götürüldü.

Edirne'de feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Alınan bilgiye göre, İ.T idaresindeki 22 LH 207 plakalı otomobil, İzzetiye Kavşağı yakınlarında O.K. idaresindeki 17 SG 744 plakalı kamyonla çarpıştı.

da sürücü İ.T, olay yerinde hayatını kaybetti.

İ.T'nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü O.K, ifadesinin alınması için götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Edirne'de trafik kazası: 1 ölü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri