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  • 03.02.2020 08:34
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 08:34

Son dakika: 'da pazartesi kabusu! Yarı yıl tatili bitti, trafik felç

Son dakika haberine göre Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte 'da trafik yoğunluğu da arttı. Yoğunluk sabahın erken saatlerinden itibaren kendisini göstermeye başladı.

İstanbul'da pazartesi kabusu! Tatil bitti, trafik kilit

Okulların kapanmasıyla birlikte az da olsa rahat bir nefes alan trafiğinde yarıyı tatilinin sona ermesinin ardından yeniden yoğunluk yaşanmaya başlandı.

SÜRÜCÜLER ADIM ADIM İLERLİYOR
Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğunluk nedeniyle sürücüler adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Sabah saat 7:30 da yüzde elli olan trafik yoğunluğunun önümüzde ki dakikalarda daha da artması bekleniyor.

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