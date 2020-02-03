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  • 03.02.2020 09:48
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 09:48

'de horoz dövüşüne polis baskını

'nin Keşan ilçesinde, horoz dövüşü yaptırılan kahveye polis ekiplerince düzenlenen baskında, işletme sahibi Y.D. gözaltına alındı. Hayvanlar için özel hazırlanan dolaptaki 16 horoza el koyulurken, Y.D. de hakkında yapılıp, serbest bırakıldı.

Edirne'de horoz dövüşüne polis baskını

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Koru Sokak üzerindeki kahvede bahis amaçlı horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kahveye düzenlediği baskında, içeride oluşturulan alanda horozların, bahis amaçlı dövüştürüldüğünü belirledi. Özel hazırlanan dolapta ise 16 horoz buldu. İşletme sahibi Y.D., gözaltına alınırken, el koyulan horozlar, teslim edildiği Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Y.D., ifadesinin ardından hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan yapılarak, serbest bırakıldı. Horoz sahiplerine ise Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü'nce cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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