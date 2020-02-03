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  • 03.02.2020 12:20
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 12:20

’te yolcu otobüsünde 2 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika haberine göre ’te polis ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo 344,50 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 2 kilo eroin ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Şubat günü yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda 2 kilo 344,50 gram eroin maddesi ele geçirildi. maddenin kime ait olduğu yönünde polisin başlattığı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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