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  • 03.02.2020 10:27
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 10:27

Enez ilçesi açıklarında 2 botta 40 düzensiz yakalandı

’nin Enez ilçesi açıklarında lastik botlarla yasadışı olarak yurt dışına geçmeye çalışan uyruklu düzensiz ler yakalandı. Kaçak göçmenler 'ne teslim edildi.

Enez açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı

Enez İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Boztepe açıklarında 2 adet bot ile yasadışı yollarla 'a geçmeye çalışan düzensiz leri tespit etmesi üzerine, sahil güvenlik botu, göçmenlerin görüldüğü bölgelere doğru hareket etti. 2 adet botta, uyruklu 7'si çocuk ve 12'si kadın toplam 40 düzensiz göçmen yakalanırken, işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler 'ne teslim edildi.

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