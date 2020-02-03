Bugünkü
Takvim

'de kanlı 'derbi' kutlaması!

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası galibiyeti kutlayan bir grup, gürültü nedeniyle mahalleli ile tartıştı. Silahlı saldırıya uğrayan genç adam kurtarılamadı.

Kanlı kutlama!
İstanbul 'de derbi eğlencesi ölümle bitti. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izleyen Ahmetcan Avşar (20) ve iki arkadaşı, boş araziye gitti. Müziğin sesini açarak derbi galibiyetini kutlayan gençler, gürültü yaptıkları gerekçesiyle bir kişi tarafından uyarıldı. Aracından pompalı tüfeğini alan şüpheli, gençlere 4 el ateş etti.



Göğsünden vurulan Avşar, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBüyükçekmece'de kanlı 'derbi' kutlaması!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri