İstanbul Büyükçekmece'de derbi eğlencesi ölümle bitti. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izleyen Ahmetcan Avşar (20) ve iki arkadaşı, boş araziye gitti. Müziğin sesini açarak derbi galibiyetini kutlayan gençler, gürültü yaptıkları gerekçesiyle bir kişi tarafından uyarıldı. Aracından pompalı tüfeğini alan şüpheli, gençlere 4 el ateş etti.
Göğsünden vurulan Avşar, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Göğsünden vurulan Avşar, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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