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  • 03.02.2020 06:38
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 06:38

'de nda maskeli soygun: 3 bin TL'yi alıp kaçtı

'de kimliği belirsiz maskeli kişi, girdiği nda kasiyere tabanca doğrultarak, kasadaki 3 bin TL'yi alıp kaçtı. Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonunda maskeli soygun!

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı yolu üzerindeki nda meydana geldi. Mimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi, akaryakıt istasyonundaki kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp, kaçtı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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