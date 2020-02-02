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'ın 'i hayatını kaybetti

'ın 'i olarak bilinen usta oyuncu (60), dün akşam Üsküdar'daki evinde mide i nedeniyle yaşamını yitirdi. 4 yaşında kamera karşısına geçen oyuncu, 60'lı ve 70'li yıllarda 40'a yakın filmde oynadı. 'le birlikte oynadığı 'Yedi Cüceler ve ', 'Ayşecik'le Ömercik', '' gibi yapımlarla Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızları arasına katıldı. Dönmez, 17 yaşında tornavidanın saplanması sonucu sol gözünü kaybetmişti.

Ömercik’in veda filmi
Yeşilçam'ın 'i olarak bilinen usta oyuncu Ömer Dönmez (60), dün akşam Üsküdar'daki evinde mide i nedeniyle yaşamını yitirdi. 4 yaşında kamera karşısına geçen oyuncu, 60'lı ve 70'li yıllarda 40'a yakın filmde oynadı. 'le birlikte oynadığı 'Yedi Cüceler ve ', 'Ayşecik'le Ömercik', '' gibi yapımlarla 'ın unutulmaz çocuk yıldızları arasına katıldı. Dönmez, 17 yaşında tornavidanın saplanması sonucu sol gözünü kaybetmişti.


Ünlü oyuncu Ömer Dönmez, mide kanserine yenik düştü.

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