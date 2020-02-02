Yeşilçam'ın Ömercik'i olarak bilinen usta oyuncu Ömer Dönmez (60), dün akşam Üsküdar'daki evinde mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. 4 yaşında kamera karşısına geçen oyuncu, 60'lı ve 70'li yıllarda 40'a yakın filmde oynadı. Teyze kızı Ayşecik'le birlikte oynadığı 'Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses', 'Ayşecik'le Ömercik', 'Hayat Sevince Güzel' gibi yapımlarla Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızları arasına katıldı. Dönmez, 17 yaşında tornavidanın saplanması sonucu sol gözünü kaybetmişti.
Ünlü oyuncu Ömer Dönmez, mide kanserine yenik düştü.
Ünlü oyuncu Ömer Dönmez, mide kanserine yenik düştü.
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