Kot pantolondan yatak örtüsü, sandalyeden askılık yaptılar! | Eskileri atma yeniden tasarla

Evinizde bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...
KOT YATAK ÖRTÜSÜ
Lekelenmiş, yırtılmış, artık size beden olarak uymayan eski kot pantolonlarınızı hemen çöpe atmayın. Pantolonlarınız sayesinde bir yatak örtünüz olabilir. Tek yapmanız gereken parçaları birleştirmek.
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