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  • 01.02.2020 11:58
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 12:12

Son dakika: 'nda heyelan: 2 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre 'da 'nda heyelan meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan! Yaralılar var

'da 'nda heyelan meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.

Yolun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgeye, ambulanslar sevk edildiği öğrenildi.


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