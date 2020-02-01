Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.
Yolun Giresun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgeye, ambulanslar sevk edildiği öğrenildi.
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