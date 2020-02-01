Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merhum sanatçı Barış Manço'nun vefatının 21. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Vefatının 21. sene-i devriyesinde saygı ve rahmet ile anıyoruz. #BarışManço" ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Vefatının 21. sene-i devriyesinde saygı ve rahmet ile anıyoruz. #BarışManço" ifadelerine yer verdi.
Vefatının 21. sene-i devriyesinde saygı ve rahmet ile anıyoruz. #BarışManço pic.twitter.com/Iwo4C830cl— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 1, 2020
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