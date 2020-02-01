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  • 01.02.2020 11:59
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 12:00

Son dakika: 'tan paylaşımı

Son dakika... , 'nun vefatının 21. sene-i devriyesi nedeniyle hesabından bir paylaşımda bulunarak "Saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak'tan 'Barış Manço' paylaşımı
, merhum sanatçı 'nun vefatının 21. yıl dönümü nedeniyle hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Vefatının 21. sene-i devriyesinde saygı ve rahmet ile anıyoruz. #BarışManço" ifadelerine yer verdi.

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