Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.02.2020 11:19
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 11:19

Osmaniye’de kaçak tütün operasyonu

Osmaniye'de güvenlik güçlerince iş yerlerine yönelik kaçak sigara ticaretine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 21 iş yerinden 86 paket kaçak sigara, 473,438 kg kıyılmış tütün, 30.469 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 38.000 adet boş makaron ve 24 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

Osmaniye’de kaçak tütün operasyonu
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçak Tütün ve Tütün Mamulü Ticareti yapan şahıs ve iş yerlerine yönelik yapılan operasyonda, 54 iş yerini kontrol etti. 21 iş yerinden 86 paket kaçak sigara, 473,438 kg kıyılmış tütün, 30.469 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 38.000 adet boş makaron ve 24 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Kaçak tütür ve sigara ele geçirilen iş yerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOsmaniye’de kaçak tütün operasyonu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri