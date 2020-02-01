Osmaniye’de kaçak tütün operasyonu Osmaniye'de güvenlik güçlerince iş yerlerine yönelik kaçak sigara ticaretine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 21 iş yerinden 86 paket kaçak sigara, 473,438 kg kıyılmış tütün, 30.469 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 38.000 adet boş makaron ve 24 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçak Tütün ve Tütün Mamulü Ticareti yapan şahıs ve iş yerlerine yönelik yapılan operasyonda, 54 iş yerini kontrol etti. 21 iş yerinden 86 paket kaçak sigara, 473,438 kg kıyılmış tütün, 30.469 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 38.000 adet boş makaron ve 24 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Kaçak tütür ve sigara ele geçirilen iş yerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.