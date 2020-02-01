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  • 01.02.2020 10:13
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 10:18

Son dakika: 'da minibüs alev alev yandı

Son dakika haberi... yolunda bir minibüste çıktı. Vatandaşlar yangın tüpüyle yanan minibüse müdahale etmeye çalışırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay yolunda bu akşam saatlerinde meydana geldi. Minibüs seyir halindeyken birden alev aldı. Vatandaşlar tüpüyle yangına müdahale etmek isterken alev alev yanan minibüs cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaş yangını çekerken bir taraftan olayı anlattı. Öte yandan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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