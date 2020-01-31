Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.02.2020 06:40
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 07:20

Son dakika: 'de sı: Otomobil ikiye bölündü

Son dakika haberine göre 'de meydana gelen sında otomobil iki ayrılırken, araçta yolcu olarak bulunan Yasin G. (18) olay yerinde hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Onur U. (20) idaresindeki 26 EL 787 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay hattının geçtiği katener direğine çarptı.

da, otomobil iki ayrılırken, araçta yolcu olarak bulunan Yasin G. (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Onur U. ise 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Onur U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Eskişehir'de trafik kazası: Otomobil ikiye bölündü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri