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  • 01.02.2020 11:16
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 11:16

Son bir haftada 653 düzensiz yakalandı

Son dakika haberine göre Komutanlığınca, son bir haftada 653 düzensiz in yakalandığı ve bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Son bir haftada 653 düzensiz göçmen yakalandı

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 24-30 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftadaki 18 olayda toplam 653 düzensiz ve bir göçmen kaçakçısının yakalandığı, bir düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

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