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  • 01.02.2020 14:26
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 14:31

'teki okulda yı ayağa kaldıran görüntü! Kadın öğretmen açığa alındı

'in Pervari ilçesinde bir öğretmenin saçı uzun olduğu için öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler da büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası harekete geçen yetkililer, öğretmeni açığa aldı.

'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki okulda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü ismi öğrenilemeyen öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri da paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü. Bunun üzerine İl Müdürlüğü, Burcu Fehime A.'yı açığa alıp, hakkında soruşturma başlattı.

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